Schutse neemt warme maaltijden Ten Anker eerder over

De Schutse Sint-Annaland neemt de warme maaltijdvoorziening drie maanden vroeger over van Ten Anker dan eerst de bedoeling was. Henk Aarnoudse gaat met zijn keukenbrigade maandag 3 oktober al 50 extra warme maaltijden bereiden.

In verband met nog op te maken vakantiedagen is het keukenpersoneel van Ten Anker eerder weg dan 1 januari. Directeur Peter Kok van de Schutse zegt dat de extra werkzaamheden prima in te passen zijn. ,,We pakken het mee in het geheel en kunnen het klaren met een uitbreiding van vier uur per dag voor een keukenassistente. Dat lossen we intern op. Extra personeel aantrekken is niet nodig en ook van de mensen uit de keuken van Ten Anker heeft niemand bij ons gesolliciteerd."

Vier extra chauffeurs

De vier chauffeurs, die officieel vrijwilliger zijn bij Allévo, maar vanuit Ten Anker van maandag tot en met vrijdag elke dag 50 warme maaltijden bezorgden, gaan dat 3 oktober vanuit de Schutse doen. ,,Er is een kennismaking geweest en een rondleiding in onze keuken. De routes zijn opnieuw ingedeeld, zodat het straks geografisch allemaal wat logischer wordt. De maaltijden blijven 1 tot 1,5 uur warm, dus dat is geen enkel probleem.''

220 maaltijden

De Schutse gaat vanaf oktober dagelijks 220 warme maaltijden in de eigen keuken maken. Bijna de helft voor de eigen bewoners, die van woonzorgcentrum de Vroonhof en de gasten in het druk bezochte, open restaurant van de Schutse. Daarnaast 75 warme maaltijden elders op het eiland en daar komen vanaf 3 oktober dan de 50 van Ten Anker bij, dus totaal 125 per dag.