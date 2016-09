Kinderen met zwemvest en helm kletsten dinsdagmiddag keihard op het water in de haven van Sint-Annaland. Jeugd en Jongerenwerk zorgde ervoor dat de jeugd kon 'blobben'. Met een groot half opgeblazen springkussen en hulp van twee grote jongens werden de kinderen keihard de lucht in geschoten om heel hard in het water terecht te komen.