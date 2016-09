Zeerovers op speelmeerdaagse Smerdiek

Volop zon en 210 kinderen die volop aan het timmeren zijn op de jeugdland speelmeerdaagse in Sint-Maartensdijk. Het is het eerste lustrum en voor het eerst mooi weer. Alle vorige keren was het slecht weer, met regen en zelfs onweer. Terwijl er nu 'schepen' worden gemaakt die juist water nodig hebben. Het thema is immers zeerovers.