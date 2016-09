Te weinig draagvlak voor verlichte tocht

Het bestuur van wandelvereniging Oosterscheldstappers uit Sint-Maartensdijk houdt dit jaar in oktober geen wandeltocht met verlichting. Er is te weinig draagvlak bij de andere verenigingen, zegt vice-voorzitter Jan Oudesluijs. Het bestuur komt daarmee terug van een eerder genomen besluit om dit najaar in het donker weer een verlichte tocht te houden. Vorig jaar was het evenement met ruim 730 deelnemers een groot succes.

,,Er is een werkploeg gekomen om het voor te bereiden, maar nu heb ik nauwelijks respons gekregen voor het vervolg", zegt Oudesluijs. ,,Uit Sint-Maartensdijk heeft Naks wel weer positief gereageerd, maar andere verenigingen hebben niet gereageerd en uit Scherpenisse heb ik een paar afmeldingen gekregen. Er is geen steun om het weer te doen. Dan kun je we weer gaan sleuren, maar als de verenigingen het niet willen, heeft dat weinig zin.''

Oud gemeentehuis verlicht

De opbrengst van de tocht, 4535,60 euro, werd vorig jaar geschonken aan Stavoord6 voor de bouw van een vakantiehuis. Langs de route hadden bewoners lichtjes of kaarsen voor het raam gezet of hun tuin verlicht. Zelfs de kerktoren kreeg met kunstlicht andere kleuren, net als het voormalige gemeentehuis op de Markt.