Jelmer Flikweert wil bij SPS geen topscorer worden

Na een tussenjaar zonder aansprekende resultaten gaat SPS dit seizoen een flinke stap vooruit zetten. Dat is de stellige overtuiging van Jelmer Flikweert, de 20-jarige middenvelder die voor zichzelf rekent op tenminste tien doelpunten. Met SPS wil Flikweert het linkerrijtje halen, in een competitie met veel onbekende Zeeuwse tegenstanders.

,,We bouwen aan een nieuw team, met een goede lichting jonge spelers", zegt Flikweert. ,,Als we deze groep bij elkaar weten te houden, doet SPS over een paar jaar mee voor een periodetitel.''

Rode lantaarn

Het lijken gewaagde uitspraken. SPS kende vorig jaar een moeizaam seizoen, waarin het zelfs een tijdje drager van de rode lantaarn was. Wekelijks was het zoeken naar voldoende spelers, waarbij keer op keer een beroep werd gedaan op de junioren van de club. Met een wedstrijd in de benen sloten ze op het laatste moment aan bij de hoofdmacht.

