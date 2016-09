Een 19-jarige automobilist uit Stavenisse is zaterdag net voor middernacht de controle over het stuur kwijtgeraakt, door de lucht gevlogen en in een tuin tot stilstand gekomen.

De brandweer moest het wegdek op de Grindweg schoonmaken omdat er veel olie was gelekt. De Stavenissenaar is aangehouden omdat hij teveel had gedronken.