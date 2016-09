Spandoeken voor behoud zwembad Smerdiek

Ter afronding van Jeugdland in Sint-Maartensdijk konden de deelnemende kinderen vrijdag afkoelen in het zwembad even verderop. Om een statement te maken en de liefde voor het zwembad te laten blijken, hadden ze het terrein met zelfgemaakte spandoeken volgehangen. Misschien nemen ze ze een keer mee naar een raadsvergadering.

,,We willen het zwembad voor geen goud missen." ,,Wij willen niet droog, maar nat in ons fijne zwembad." Het zijn enkele voorbeelden van de teksten die de kinderen en de begeleiders van Jeugdland hebben bedacht. Het idee is spontaan ontstaan, in de eerste instantie om even wat anders te doen te hebben dan timmeren.

Niet boos

Julia Lindhout en Christy den Engelsman zijn duidelijk over hun bedoelingen met het spandoek: ,,We willen dat het zwembad blijft." Julia kwam met de tekst. Als ze er naar gevraagd worden zeggen ze niet heel boos op iemand te zullen worden als het zwembad dichtgaat, maar ze zouden dat uiteraard wel jammer vinden.