Molen 'De Verwachting' in Tholen te koop

Jan van Gorsel in de begane grond van de molen die huiselijk is ingericht.

Een rijksmonument in Tholen staat te koop. Jan en Iza van Gorsel willen voordat de tijd hen inhaalt een nieuwe eigenaar vinden voor de in 2009 volledig maalvaardig gerestaureerde molen 'De Verwachting'. Jan heeft nog genoeg ideeën over hoe het terrein en de panden rondom de molen gebruikt kunnen worden, maar laat dat graag aan een ander over.

,,Mijn vrouw en ik hebben de beslissing genomen om op zoek te gaan naar een koper", zegt Jan. ,,We hebben hier 43 jaar gewoond, waarvan 36 jaar in de molen. We kochten het als een bouwvallige romp en hebben het helemaal opgeknapt. Het is echt ons plekje geworden waar onze hart en ziel in zit. Dat we er afscheid van gaan nemen, maakt ons emotioneel, maar we worden nu eenmaal niet jonger. Wanneer ik gezond mag blijven wil ik toch zeker voor m'n zeventigste hier weg zijn." Jan is 66, en Iza 63 jaar.

Ruim zeven ton

Toen Van Gorsel de molen in 1980 kocht, was het een bouwval. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wees het echtpaar op de mogelijkheid om het tot rijksmonument te laten bestempelen als ze de molen zouden restaureren. Jan en Iza gingen akkoord. Na vier jaar was het herstel van De Verwachting helemaal rond. Het kostte ruim zeven ton. September 2009 werd de nieuwe molen feestelijk geopend.

De molen staat te koop via www.uniekeobjecten.nl.