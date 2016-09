Gatze de Moed oudste deelnemer Thoolse Mijl

Gatze de Moed uit Sint-Maartensdijk is Thoolse zwemveteraan. Hij zwom de verschillende Oosterscheldezwemtochten fanatiek mee en laat de Thoolse Mijl van zaterdag dan ook niet aan zich voorbijgaan. Met 79 is hij de oudste deelnemers van de 1,85 kilometer race. De start is om tien uur bij de Oesterdam.