Restauratiewerk Beatrix Laanen in Tussen Kunst en Kitsch

Het 17de eeuwse schilderij De Annunciatie dat Beatrix Laanen (Trix) uit Sint-Annaland restaureerde werd gisteravond in het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch getaxeerd op 40.000 euro. De 50-jarige Trix Laanen kent het 400 jaar oude olieverfschilderij als haar broekzak. ,,Als je er zo lang aan bezig bent, krijg je een binding."

Op donderdag 29 september houdt Beatrix een lezing over het restaureren van schilderijen in De Meestoof in Sint-Annaland. Dat vindt plaats tijdens het weekend van de wetenschap.