Christel Versteeg onderzoekt invloed drugsproblematiek op Thoolse jongeren

Christel Versteeg (27) ziet drugsproblematiek in West-Brabant en maakt zich zorgen om de Thoolse jeugd die over de brug naar school gaat. Veel scholen daar doen niet aan voorlichting en preventie en jongeren van het eiland missen daardoor de kennis over hoe ze met drugs moeten omgaan. In opdracht van de gemeente gaat ze dat probleem in kaart brengen. Ze heeft tot het einde van dit jaar. ,,Een lastige klus."

De Krabbendijkse nam zelf contact op met de gemeente Tholen. ,,Ik signaleerde veel drugsmisbruik in West-Brabant. Sint Willibrord en Rucphen zijn berucht om GHB-gebruik en ook in Bergen op Zoom is sprake van drugsproblematiek. Veel Thoolse jongeren hangen daar rond omdat ze er op school zitten of er in het weekend uitgaan."

Sluiten coffeeshops

Na de sluiting van de coffeeshops in 2008 nam straathandel in Bergen op Zoom toe. Ze deed navraag bij de preventieorgansiatie Novadic Kentron. Die zag hetzelfde probleem. Christel heeft als doel de effecten van de West-Brabantse problematiek op Thoolse jongeren in kaart te brengen. Uiteindelijk levert Christel een rapport in bij de gemeente Tholen.