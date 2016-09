Eerste Thoolse Mijl verloopt prima

Organisator Andy van de Velde verwelkomt een zwemster in het haventje van Strijenham.

71 zwemmers uit Zuid-West Nederland deden zaterdag mee aan de eerste editie van De Thoolse Mijl. De tocht over 1850 meter ging van de Bergsediepsluis bij de Oesterdam naar Strijenham.

Tom van Gils uit Zierikzee kwam als eerste aan in 25.49 minuten voor Tristan Kloet uit Krabbendijke en Raymond Oosterbaan uit Gouda. Maaike van Diggelen uit Zwijndrecht was de eerste dame. Gatze de Moed uit Sint-Maartensdijk kwam samen met Jorien Hage uit Tholen na ruim een uur uit het water. René van Oudenaarde uit Sint-Annaland was op de vierde plek de eerste Thoolse zwemmer.