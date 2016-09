Tholenaren duiken in het verleden

Op de historische dag in Tholen lopen veel Tholenaren verkleed. In allerlei kostuums uit allerlei tijden: van de Middeleeuwen tot de Franse tijd. De stad vierde zaterdag uitbundig het 650-jarig bestaan met allerlei evenementen. De zonovergoten dag trok veel publiek. Oud-Tholenaren, bezoekers uit andere woonkernen op Tholen en toeristen. Van 's ochtends tot 's avonds was er wat te doen. De terrassen zaten vol. De exposities in het oude stadhuis en de Grote Kerk trok zo'n duizend belangstellenden.