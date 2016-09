Het was zaterdag de derde editie van de wandeltocht van de stichting Vrienden van Siem. Zaterdag vertrokken ruim tachtig deelnemers voor een tocht van vijf kilometer rond Poortvliet. Ze vormden een lange sliert. Het was behalve een sportief evenement ook een avond om mensen te herdenken die aan kanker zijn overleden. Dat gebeurde na afloop, met verhalen, gedichten en muziek. De opbrengst gaat naar het Màxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.