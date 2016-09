Zwemmers eerste Thoolse Mijl zeggen ja tegen volgende editie

Willen jullie volgend jaar weer?, vraagt organisator Andy van de Velde van de Thoolse Mijl. Op het parkeerterrein onder de zeedijk bij Strijenham klinkt een luid ja! De eerste editie van de zwemtocht van de Bergsediepsluis naar het haventje van Strijenham was zaterdag een succes. Prima weersomstandigheden en 71 deelnemers. René van Oudenaarde uit Sint-Annaland was de beste Tholenaar op de vierde plaats, bij de dames was Esther Beerens uit Tholen de eerste zwemster van het eiland.