Burgemeester sluit voor een jaar bedrijfspanden

Twee bedrijfspanden zijn of worden door de burgemeester voor 12 maanden gesloten in verband met de aanwezigheid van drugs. De voormalige Bandenmarkt aan de Slabbecoornweg 19 in Tholen die verhuurd werd en papierhandel Bechthold aan de Industrieweg 1a in Sint Philipsland. De eerste sluiting is na vier maanden weer ongedaan gemaakt wegens gewijzigde omstandigheden. Tegen de sluiting van de papierhandel loopt nog een bezwarenprocedure.

Met betrekking tot de papierhandel ging het om de inval van een arrestatieteam omdat de verdenking bestond dat er een lading cocaïne verstopt was in een container. Twee verdachten zitten nog steeds in hechtenis. De burgemeester heeft al een paar maanden geleden het voornemen aangekondigd om het pand aan de Industrieweg voor 12 maanden te sluiten. Momenteel worden de zienswijzen van de eigenaren tegen dat voornemen verzameld. Daar is vanwege de vakantieperiode enige vertraging bij opgelopen. Daarna volgt het definitieve besluit.