Verhuurder marktkramen aan de Eendrachtsweg

Peter Grinwis uit Ouddorp begint eind oktober in de voormalige C1000 supermarkt aan de Eendrachtsweg in Tholen met de verhuur van kramen om tweedehands artikelen te verkopen. Daarmee krijgt het al jaren leegstaande winkelpand in de stadskern van Tholen weer een bestemming. Geen permanente detailhandel, maar een wisselende samenstelling van particulieren en bedrijven die van hun spullen af willen.

,,Ik werd benaderd door een ambtenaar van de gemeente Tholen of ik interesse had om het concept, waarmee ik drie maanden geleden in Ouddorp begon, ook aan de Eendrachtsweg te beginnen. Door de actieve opstelling van de gemeente ben ik gaan kijken en heb ik ja gezegd. Het pand huur ik van een beleggingsmaatschappij.

Door kramen te gaan verhuren, zorg ik voor een fysieke marktplaats in Tholen.''