Historische dag hoogtepunt viering 650 jaar stad Tholen

Met de historische dag bereikte de viering van Tholen 650 zaterdag haar hoogtepunt. Van 's ochtends tot 's avonds was er in de stad van alles te zien en te beleven. Voor jong en oud, voor elk wat wils. Het aantal Tholenaren dat zich in historische kledij op straat vertoonde, viel wat tegen. Degenen die het wel deden, werden aangesproken en/of gefotografeerd. De kraampjes met eten en drinken en de horeca beleefden toptijden.

Vanwege het warme weer, trok Dirk van Duivendijk al snel zijn uniformjas uit de Franse tijd uit en liet wethouder Cees van Dis zijn 'onderhemd' thuis. Voor oud-Tholenaren was de dag een reden om terug te keren naar de stad waar ze opgroeiden. En dat riep herinneringen op. Ook over de viering van het feest 50 jaar geleden, in 1966, waarvan de activiteiten toen in één week waren gegoten en de stad veel minder inwoners telde.