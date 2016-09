Jacob Everaers (56) mist eb en vloed, en hecht aan zondagsrust

De Eendracht was in de jeugd van Jacob Everaers een eindeloze bron van vermaak, zegt de 56-jarige Tholenaar. Hij is geboren en getogen in de Hoogstraat, werkte 33

jaar lang bij Philip Morris en is tegenwoordig monteur bij CNC in Moerdijk dat compost produceert voor de champignonteelt. Everaers steekt veel vrije tijd in het kerkenwerk. Hij is als diaken actief in de kerkenraad van de Hervormde Gemeente.

Jacob Everaers zag het levenslicht in wat in Tholen 'de kazerne' werd genoemd. Een oude patriciërswoning in het achterste stuk van de Hoogstraat. ,,Tijdens de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog moeten daarin soldaten zijn ondergebracht. Het stond tegenover de winkel van Simon de Wit en timmerbedrijf Lindhout'',

vertelt de Tholenaar. ,,We hebben er tot midden jaren zestig met vier gezinnen gewoond. Toen zijn we – moeder was een Geuze afkomstig uit Scherpenisse – verhuisd naar de Vossemeersepoort.'' Vader Jan Everaers werkte veertig jaar lang bij de PZEM, een voorloper van nutsbedrijf Delta. Hij verkoos de techniek boven de bakkerij van zijn ouders. ,,Mijn opa en oma zijn ooit in de Dubbelstraat in Bergen op Zoom een eigen zaak begonnen, en kwamen later terug naar Tholen. Maar in Bergen hebben ze

hun beste tijd beleefd, is het verhaal in de familie.'