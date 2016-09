Wethouder Harmsen tapt sangria in Sassegrave voor vrijwilligers

Wethouder Jan Harmsen tapt sangria, burgemeester Ger van de Velde schenkt koude soep in en raadslid Rob Duijm (CDA) brengt drankjes rond. Op die manier bedanken

ze de Thoolse vrijdagavond vrijwilligers op de jaarlijkse bijeenkomst. Dit keer voor het eerst in het woonservicecentrum Sassegerave in Scherpenisse en met een Spaans tintje. Het was alweer de zestiende keer, maar niet eerder werd het in Scherpenisse gehouden. Zo'n 200 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de oproep van het servicebureau Voor Elkaar en het Lokaal Comité.