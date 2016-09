Yumna Haj Hashem, leerling van basisschool de Eevliet, heeft vanochtend uit handen van wethouder Kees van Dis het eerste boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief in ontvangst genomen. Yumna kreeg het eerste exemplaar omdat zij de winnares van de tekenwedstrijd was. Daar hadden alle Thoolse leerlingen aan meegedaan. In het boekje staan sportactiviteiten waar basisschoolleerlingen vanaf maandag op kunnen inschrijven.