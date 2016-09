Dries Roelvink treedt op tijdens Okthoberfest

De organisatie van Okthoberfest heeft zanger Dries Roelvink weten te strikken om op vrijdag een optreden te verzorgen. Het Okthoberfest in Tholen is dit jaar verdeeld over twee avonden. Roelvink staat vrijdag op de 'Schlager Und Tisch Abend'. De komende week worden er nog meer artiesten bekend gemaakt.

"We wilden echt een artiest hebben die iedereen leuk vindt en goed bij het evenement past", vertelt organisator Vincent van der Male over de boeking van Dries Roelvink. Het idee is om ook lokale zangers en zangeressen tijdens Okthoberfest een podium te bieden.

Er mogen iedere avond 500 mensen in de feestzaal van Meulvliet. De kaartverkoop gaat volgens Van der Male hard. "Er zijn ook veel mensen die een ticket voor beide avonden hebben gekocht. Het is gaaf om te zien dat er veel animo voor het concept is."