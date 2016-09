Harmes wint halve marathon Tholen

Met 320 deelnemers die de eindstreep passeerden, was de organisatie van de Halve marathon van Tholen meer dan tevreden. De hardlopers, die overal vandaan kwamen, roemden de organisatie en het parcours. De winnaar, Middelburger Erwin Harmes, voltooide de 21 kilometer in een tijd van 1.12.19 uur, en zag het als een goede voorbereiding op de Kustmarathon. Bij de dames was Vanessa Hartman uit Brielle in 1.29.37 u. de snelste. Thoolse Anita van Westen werd hier tweede. Voor de wedstrijd speelde het muziekkorps van het Leger des Heils op de kiosk. Het Leger was als goed doel verbonden aan de hardloopwedstrijd.