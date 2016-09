Kleren hoeven niet duur te zijn. Voor een paar tientjes kun je je in het nieuw steken, Dat bleek dinsdagavond in het dienstencentrum van het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk. Daar werd uit de eigen collectie door eigen vrijwilligers een modeshow gehouden. Zo'n zeventig bezoekers zagen de modellen over de 'catwalk' komen, de betonnen vloer in de kringloopwinkel.