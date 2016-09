Beroepschauffeur Chris Schrier uit Sint-Maartensdijk is zaterdag in Nijkerk onderscheiden als diamanten ridder van de weg. Hij reed twintig jaar achtereen zonder betrokken te zijn geweest bij een ongeval. Dus schadevrij. En daarmee bereikte de 49-jarige chauffeur bij Dacomex in Sint-Maartensdijk het hoogste wat er te bereiken is. ,,Meer kun je niet halen. Ik zie het als een bekroning.''