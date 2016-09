Zangavond voor jubilerend dirigent

Zaterdag houdt het christelijk gemengde zangvereniging Crescendo uit Tholen een jubileumzangavond voor Paul Heijboer die 25 jaar geleden dirigent werd van het koor. Er is speciaal voor deze avond een projectkoor samengesteld, bestaande uit oud leden van Crescendo. Ook dat staat onder leiding van Heijboer. Daarnaast wordt er medewerking verleend door het jeugdkoor Sjaloom onder leiding van Karine Burger. Oranisten zijn Eric Quist en Martien de Vos, pianist is Gerard Bruijnzeel. De jubileumzangavond wordt gehouden in de Rehobothkerk aan de Ds. G.H. Kerstenstraat. Aanvang 19.30 uur.