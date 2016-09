'Vrede in Syrië, dat gaat toch nooit meer gebeuren'

De burgeroorlog in Syrië woedt inmiddels vijf jaar en altijd zijn er inwoners van het land die nu nog de keuze maken om naar West-Europa te vluchten. Anderen maakten die keuze al vroeger. Bijvoorbeeld de familie Baladi die in oktober vier jaar in Sint-Maartensdijk woont. Zij zijn niet van plan ooit terug te keren. Het is een milde zomeravond en heel de familie zit in de huiskamer. Behalve de jongste in het gezin: Tamar is boven. Ze heeft het niet zo op interviews. Haar oudere zus Mari (24) loopt de trap en even later komen ze samen naar beneden.