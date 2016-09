Dinsdagmiddag zijn medewerkers van Delta weer naar De Rozeboom in Sint Philipsland gekomen om te zoeken naar een lek in de gasleiding. Een dag eerder gebeurde dat ook al. Toen sloeg bewoner Mieke van der Meijden alarm nadat ze een sterke gaslucht rook in haar woning op de begane grond. Er was geen explosiegevaar, maar er werd wel een hoge concentratie gemeten.