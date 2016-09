Bewoners zijn uitgebrande woning in Schoolstraat zat

Bewoners van de Schoolstraat in Poortvliet zijn het zat. Al twee jaar kijken ze aan tegen de uitgebrande en dichtgespijkerde woning op nummer 3. Ondanks verschillende

verzoeken aan de eigenaar en aan de gemeente om het te slopen, zit er geen beweging in de zaak. Op 4 september 2015 is een sloopmelding ingediend bij de gemeente,

daarnaast loopt er een aanvraag voor subsidie bij de provincie. De gemeente heeft laten weten de eigenaar aan te gaan schrijven als er dit jaar geen begin wordt gemaakt met de sloop of andere maateregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren. De mogelijkheden zijn volgens de gemeente echter beperkt.