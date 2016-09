Veertig mille sloop Rädda Barnenstraat

De gemeente steekt 39.500 euro in de sloop van de Rädda Barnenstraat in Sint-Maartensdijk. Daar heeft het Leger des Heils een paar maanden geleden de voormalige kleuterschool verlaten. Het geld komt uit de pot voor sanering van de Westvest, waar al vele jaren huizen gepland zijn op de plaats van het voormalige autobedrijf

van Han Schot. Dat het geld nu wordt overgeheveld, wil volgens b. en w. niet zeggen dat het bouwplan aan de Westvest niet meer doorgaat. De gemeenteraad moet nog goedkeuren of deze overheveling kan doorgaan