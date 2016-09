Zorgboerderij verhuist naar Veerweg in Tholen

Buytengwoon verhuist van de Kalfdamseweg in Poortvliet naar de Veerweg in Tholen. Om de vestiging van een zorgboerderij op dat perceel mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.

De gemeente staat positief tegenover het verzoek. De bestaande opstallen kunnen in gebruik genomen worden als zorgboerderij. Het wordt gezien als een nieuwe economische drager. In het huidige bestemmingsplan is per abuis de bedrijfswoning niet opgenomen, blijkt uit de ter inzage gelegde stukken. Op verzoek van eigenaar G.C.A. van Oeffelen past de gemeente dit nu aan zodat de gebouwen en de bedrijfswoning verkocht kunnen worden om ze te laten gebruiken als burgerwoning met zorgboerderij. Mariska Deurloo van Buytengewoon begon vorig jaar met de kleinschalige zorgboerderij aan de Kalfdamseweg