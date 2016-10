Lintje voor dirigent Paul Heijboer

De Thoolse dirigent Paul Heijboer heeft zaterdag tijdens een speciale jubileumzangavond in de Rehobothkerk in Tholen een koninklijke onderscheiding gekregen. Paul is een kwart eeuw als dirigent betrokken bij verschillende koren, waaronder de christelijke gemengde zangvereniging Crescendo. Daarnaast is hij kerkorganist van de Gereformeerde Gemeente en oprichting en dirigent van instrumentaal ensemble Ars Musica, dirigent en schrijver van muziekstukken voor mannenkoor Groot Rotterdam en docent van de bond van zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten.