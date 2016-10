Politiek aan zet over toekomst van De Spetter en Haestinge

Aan het sluiten van de beide gemeentelijke zwembaden houdt de gemeente volgend haar 337.500 euro over. Als alleen het zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk dicht zou gaan en de Spetter in Tholen wordt gerenoveerd dan blijft er volgend jaar 150.000 euro over. Een nieuw zwembad in Tholen of in Sint-Maartensdijk als vervanging voor de bestaande zwembaden zou de gemeente de komende jaren meer dan 172.000 euro per jaar gaan kosten. Het zijn drie van de zes varianten waar de gemeenteraad uit moet gaan kiezen, terwijl de Thoolse raad al heeft ingestemd met een renovatie van De Spetter die op 1 januari moet beginnen.