Ravage na poging geldautomaat bij AH in Tholen op te blazen

De schrik zat er wel even in, zegt ondernemer Jurgen Stroot van de vestiging van Albert Heijn in Tholen. Dinsdagnacht probeerden twee mannen de geldautomaat

van de ING in de winkel op te blazen. ,,Het maakt veel indruk. Op mezelf, maar ook op de medewerkers. Zeker als je samen bezig bent de boel op te ruimen. Dan

zie je de ravage. Als de geldautomaat echt opgeblazen was, dan gaat heel de voorgevel eruit en ben je een paar weken dicht."

Nu kon de supermarkt om half elf al weer de deuren openen. ,,Mensen hadden wel naar binnen gekund, maar niet naar buiten. De uitgang was versperd. De klanten hadden er ook alle begrip voor. We komen later wel terug, zeiden ze.'' De ondernemer kreeg heel veel reacties van klanten en ondernemers die hem een hart onder de riem staken. Zelfs burgemeester Ger van de Velde kwam langs om te informeren hoe het ging. Dankzij het snelle optreden van de politie en het beveiligingsbedrijf kon erger worden voorkomen, zegt Stroot. ,,Het is een geluk bij een ongeluk dat ze er zo snel waren.'' Ook bij hem ging om 2.22 uur het alarm af. Ook hij ging meteen

naar de zaak toen. De inbrekers waren toen al gevlogen