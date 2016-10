Voorarrest verdachten Flupland weer verlengd

De twee verdachten die nog in de cel zaten vanwege de cocaïnevangst bij de papierhandel in Sint Philipsland, blijven drie maanden langer in voorarrest. Dat heeft de

Middelburgse rechtbank maandagmiddag besloten. De familie had de beroemde Amsterdamse advocaat Gerard Spong en zijn collega's G.J.P.M. Mooren en E. van

Reydt in de arm genomen om vrij te komen. Dit in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Drie maanden geleden was immers ook de derde verdachte, de 79-jarige vader J.J.B. uit Sint Philipsland, uit zijn voorarrest ontslagen. Hoe Gerard Spong alles ook uit de kast haalde, de rechtbank vond dat de 51-jarige J.B. uit Mijdrecht en zijn 45-jarige zus C.B. uit Steenbergen nog drie maanden langer in de cel moesten blijven.