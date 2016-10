Gladheidsbestrijding 2600 euro duurder

De gemeente Tholen is 2600 euro meer kwijt aan de gladheidsbestrijding. Dat blijkt uit de aangepaste verdeelsleutel van het samenwerkingsverband Zeeland. Kleine partijen (met een aandeel van minder dan 1 procent) zoals de gemeente Tholen, moeten voortaan ook een evenredig deel van de overheadkosten betalen. In het verleden was men daarvan vrijgesteld. Vanwege de extra bijdrage is een nieuwe overeenkomst opgesteld, waarmee b. en w. van Tholen akkoord zijn gegaan.