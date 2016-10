Woning bij volkstuin voor Jos de Heer een lot uit de loterij

Jos de Heer in zijn volkstuin, achter de woning in de Koningin Julianastraat.

Ruim een maand woont Jos de Heer (51) met zijn gezin in een nieuw gebouwd huis aan de noordoostkant van de Koningin Julianastraat in Tholen. Hij heeft de droom

kunnen realiseren van zijn vader, die daar ook graag had gebouwd maar nooit toestemming kreeg van de gemeente. Jos loopt nu van zijn huis zó de grote volkstuin in die

hij al jaren heeft.

Tuinieren is zijn lust en zijn leven, blijkt uit het gesprek met Jos de Heer. Hij beheert, voor zijn moeder, het volkstuinencomplex direct naast zijn nieuwe woning. De familie De Heer had aan deze kant van Tholen vroeger al verschillende stukken grond in eigendom. ,,Het was landbouwgrond. Daarom kreeg mijn vader geen toestemming om er een woning te bouwen.'' Na de aanleg van de Nieuwe Postweg blokkeerden de wettelijk voorgeschreven afstanden in verband met geluidsoverlast eventuele bouwplannen. Jos heeft nu gebouwd op het aangrenzende perceel dat van Piet Jansen is geweest. ,,Eén groot bouwkavel dat net buiten de geluidscontour

viel. De bestemming was inmiddels veranderd, en ik kon er een gedeelte van kopen'', legt hij uit. ,,Het is een mooie locatie, we wonen hier lekker vrij. Een lot uit de loterij.''