Kir Royal van jongste zusje tot volwaardige partner

Het 45 leden tellende dameskoor Kir Royal is van het jongste zusje in het Sint-Annalandse verenigingsleven in tien jaar uitgegroeid tot een volwaardige partner. Die

conclusie trok presentator Peter Wielaard zaterdagavond tijdens de viering van het tweede lustrum. Burgemeester Ger van de Velde had de korenavond van 650 jaar Tholen ervoor laten schieten om erbij te kunnen zijn in de Deu-Braek. ,,In de paar jaar dat u hier bent, hebt u warmte getoond en vertrouwen gewonnen en daarom waarderen we uw komst ook zeer'', zei Peter Wielaard.