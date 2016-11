Molenmodellen Willem Bastiaanse vanuit Engeland ’thuis’ in Tholen

,,De molens zijn weer thuis'', zegt Antonia Molenaar. De Alkmaarse bezorgde zaterdagmorgen drie dozen met daarin vier miniatuurmolens bij het Willem Bastiaanse molenmuseum in Tholen. Het bijzondere is dat Bastiaanse de molens ooit zelf heeft gemaakt voor een Engelse dame. En nu is hij in Tholen om ze in ontvangst te nemen. ,,Hier zijn ze op hun plek'', vindt Erik van Gorsel wiens ouders het museum in hun molen De Verwachting beheren.

Het verhaal dat mevrouw Molenaar vertelt, is bijzonder. Zij ontmoette de Engelse Olive Laycock vijftien jaar geleden in Alkmaar, waar ze werkte als gids voor de kaasmarkt. ,,Ze zocht een plek om te overnachten en ik heb haar die toen bij mij thuis geboden. Tussen ons is daarna een hechte vriendschap gegroeid.'' De Britse was gek van molens, ze is tientallen jaren lid geweest van de vereniging De Hollandsche Molen