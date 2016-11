De gemeente houdt twee zwembaden. De Spetter in Tholen wordt gerenoveerd zoals afgesproken, maar ook Haestinge in Sint-Maartensdijk zal worden opgeknapt als er geen privaat-publieke samenwerking (op het nieuwe vakantiepark Wulpdal in Scherpenisse) voor de bouw van een nieuw binnen- en buitenbad komt. Dat was verrassende de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering over de kwestie die al jaren voortsleept. Door een amendement van oppositiepartijen SP, ABT, PvdA te combineren met eentje van coalitiepartij CU bleek daar een meerderheid voor. Over dekking van de kosten is nog niet gesproken. Volgens wethouder Kees van Dis is het een bijna onmogelijke opdracht, maar de uitkomst werd op de volle publieke tribune met applaus verwelkomd.