'Wat die man allemaal doet, daar zijn geen woorden voor.' Het was zaterdag een van de typeringen die de burgemeester oplas voor Jos Hommel van judovereniging OVJV. Hij kreeg uitgerekend op de viering van het 40-jarig bestaan een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet voor de vereniging, maar ook voor al zijn andere verdiensten voor de samenleving. Hommel werd er door overvallen, maar was er trots op. Op de viering in De Vossenkuil overhandigde hij het jubileumboek van OVJV aan Mascha Govers, de dochter van trainer Rinus Govers die medeoprichter van de vereniging was, maar enkele jaren geleden plotseling overleed.