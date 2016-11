Na afloop van de voetbalschool bij Noad '67 is woensdagmiddag een cheque overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In totaal is 2375 euro bijeen gebracht. Het geld gaat naar de inrichting van een familiekamer en binnentuin. Op de voetbalschool kwamen 105 kinderen af. Naast sport- en spel waren er presentaties van sporters, waaronder het indrukwekkende verhaal van handbiker Pim van Hekken uit Sint Philipsland.