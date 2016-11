Tholen helpt 117 mensen met uitkering aan het werk

,,De gemeente Tholen is uniek in heel Zeeland en West-Brabant!'', zegt wethouder Frank Hommel, glimmend van trots. ,,We hebben dit jaar al 117 mensen met een

uitkering voor minimaal een halfjaar aan werk geholpen. Dat is meer dan een verdubbeling van vorig jaar, toen we heel 2015 zestig inwoners met een bijstandsuitkering van

een baan hebben voorzien. Deze successen moeten we vieren'', zegt de wethouder.

Hij heeft daarvoor de pers opgetrommeld bij U Tube systeems aan de Slabbecoornweg in Tholen, een jong bedrijf van nog geen drie jaar oud dat twee mensen uit de kaartenbak van de gemeente in dienst heeft genomen. Die zijn er heel blij mee dat ze na 2,5 tot 3 jaar zonder vaste baan weer aan het werk zijn. En directeur Juan Gordeijns van U Tube systems klapt ook in zijn handen, want zijn groeiende onderneming in vloerverwarmingssystemen zat dringend om mensen verlegen. ,,De gemeente is voor ons een gratis wervings- en selectiebureau."