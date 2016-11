’In Tholen groeten de mensen nog als ze elkaar op straat tegen komen’

Sjaak de Kok (70) is door zijn werk in de vis een hele tijd uit Tholen weggeweest, heeft met zijn gezin in België en op Walcheren gewoond. ,,Dat we terug naar Tholen

zijn gekomen, daar heb ik geen moment spijt van gehad'', zegt hij. ,,Het is hier goed wonen.''

Als veertienjarige ging De Kok, vanaf de schoolbanken, als visser aan de slag op de TH 6 van zijn zwager Kees Bout. Hij is dat zo'n twintig jaar blijven doen. Sjaak

herinnert zich nog heel veel uit die tijd. Dat ze zondag om middernacht uitvoeren vanuit Veere om garnalen te vissen, en vrijdag terug kwamen. ,,In de winter kuilden we op

de Westerschelde. En waren er hier weinig garnalen, dan voeren we buitenom naar de Waddenzee.'' In dat geval waren de vissers twee weken van huis. Ze voeren uit vanaf Dokkumer Nieuwe Zijlen – ,,daar was de schoonvader van Dries Verkamman sluismeester'' – en kwamen het tweede weekeinde met de bus en de trein terug naar Tholen.