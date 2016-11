Montea wil distributiecentrum bouwen op Welgelegen in Tholen

De gemeente Tholen en vastgoedverhuurder Montea Nederland hebben maandag een overeenkomst ondertekend voor de bouw van een distributiecentrum op bedrijventerrein Welgelegen in Tholen. Het gaat om een kavel van 100.000 vierkante meter. Als een huurder interesse toont, heeft Montea een ontwerp klaarliggen voor de bouw van een 50.000 vierkante meter groot distributiecentrum.

maar gaat eerst op zoek naar een huurder. De logistiek vastgoedontwikkelaar wordt daarbij ondersteund door Rewin en Invest in Zeeland. Even was kledingketen Primark in beeld voor de kavel, maar het razend populaire bedrijf koos uiteindelijk voor nieuwbouw in Oud-Gastel. Als er een huurder is gevonden, koopt het familiebedrijf gespecialiseerd in logistieke vastgoed de grond. Montea heeft bouwbedrijf Sprangers uit Breda in de hand genomen voor de ontwikkeling van de nieuwbouw. Sprangers was ook verantwoordelijk voor de recente realisatie van het Primark distributiecentrum in Oud-Gastel. Bouwbedrijf Sprangers heeft een ontwerp klaarliggen voor een pand

van 50.000 vierkante meter. Afhankelijk van de vraag kan het pand onderverdeeld worden in enkele kleinere opslagunits", vertelt Ko Nuiten van Sprangers, verantwoordelijk voor de bouw. ,,In deze tijd is het belangrijk dat je je flexibel opstelt."