In Sint-Annaland moesten ze weg. Inmiddels hebben de Hondenvrienden een nieuw onderkomen. Op het terrein van familie De Wilde in Stavenisse is een grasveld omgetoverd tot socialisatieveld. Honden en baasje leren er elkaar beter begrijpen. Communiceren is waar het om draait, zegt Marijke Jeroense uit Sint-Annaland. Ze runt de 'hondenschool' samen met Jolanda van den Boogert.