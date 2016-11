Zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland is genomineerd voor een landelijke prijs voor de cliëntvriendelijkste zorginstelling. In totaal dingen er vijf mee naar de prijs, Bij De Schutse werd tot ieders verrassing gisteren een taart bezorgd. Daarop stond te lezen wat de reden was van de bezorging. Bewoners konden tot 15 oktober hun waardering en ervaringen kenbaar maken op ZorgkaartNederland.nl