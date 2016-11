Brede school in Tholen kan tonnen duurder uitvallen

Het inschakelen van een bouwmanagementbureau moet ertoe leiden dat het project brede school in Tholen vlot wordt getrokken. Er is een behoorlijke vertraging opgelopen

omdat er nog altijd geen overeenstemming is over het voorlopig ontwerp. ,,De intentie is bij alle partijen positief, maar ik kan geen garantie geven dat ze allemaal

instappen', zei wethouder Peter Hoek in de commissie bestuurszaken. Hij erkende dat de kans op een overschrijding van het budget reëel is.