Mannen veroordeeld na dood van Henry Meye

De twee verdachten van de dood van fotograaf Henry Meye in de nacht van 7 op 8 juni 2011 zijn gisteren door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden, met aftrek van voorarrest. Het hof achtte poging tot diefstal door middel van braak, vergezeld van geweld met de dood als gevolg, bewezen. Ze hebben de voordeur opengebroken en zijn de woning ingegaan. Toen ze op de bewoner stuitten is er geweld gebruikt door met een vuurwapen te schieten. De twee mannen waren eerder door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.