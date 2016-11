Akkoord laatste grondaankopen fietspad provincie bij Vossemeer

Op de T-splitsing Kreekweg-Hiksedijk bij Oud-Vossemeer is de provinciale weg richting Tholen deze week nog afgesloten.

Weliswaar moeten de handtekeningen nog gezet worden, maar er lijkt eindelijk schot te zitten in de grondverwerving voor de aanleg van het ontbrekende stuk fietspad

langs de Molendijk en de Mareweg in Oud-Vossemeer. Wethouder Jan Harmsen liet vorige week in de gemeenteraad een positief geluid horen.

Op dit moment is het betreffende stuk provinciale weg bij Oud-Vossemeer afgesloten voor het verkeer. In opdracht van de provincie Zeeland worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op het traject is de afgelopen jaren een relatief groot aantal ongelukken gebeurd, waarvan meerdere met dodelijke afloop. Leden van de ANWB verkozen deze weg tot de gevaarlijkste van Zeeland. Als reactie daarop heeft de provincie vorig jaar de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 60 km/u. Dat blijft zo. De belijning wordt aangepast, waar nodig de bermen bijgewerkt, en twee snelheidsremmers aangelegd. Kosten zo'n 300.000 euro.